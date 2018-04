Altri Sport Filippo Magnini dimentica la Pellegrini: fa coppia con Giorgia Palmas

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini e il loro tormentato amore ormai finito da tempo. Il settimanale Chi andrà in edicola il 14 marzo con le foto della nuova coppia formata dall'ex nuotatore e da Giorgia Palmas. Secondo quanto svelato da Gabriele Parpiglia "i due si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. La Palmas è tornata single dopo un legame durato anni con l'inviato di “Striscia” Vittorio Brumotti"