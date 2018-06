Altri Sport Festa Milano: batte Trento e conquista lo scudetto

L'Olimpia Milano è campione d'Italia. La squadra di Simone Pianigiani, trascinata da un grande Goudelock (21 punti), ha battuto 71-96 a Trento la Dolomiti Energia Trentino nella Gara-6 di finale dei Playoff conquistando il 28esimo scudetto della sua storia a distanza di due anni dall'ultimo. La serie si ferma sul 4-2: interrotto il sogno di Trento di giocarsi Gara-7, che sarebbe stata in calendario domenica a Milano. Se nel primo quarto sarebbe potuto rimanere un dubbio, la sfida poi è stata tutta dominata dall'EA7, con l'emotività che ha preso il sopravvento per la squadra di Trento, stanca e confusa. La Dolomiti Energia Trentino è tornata quindi a rivivere la sconfitta del 2017 nella serie tricolore contro Venezia, anche in quel caso in gara 6. Il tifo della Blm Group Arena, col tutto esaurito, ce l'ha messa tutta per spingere la formazione di casa a conquistare la possibilità di giocare la gara 7 di finale, ma non è bastato. L'EA7 ha letteralmente travolto l'Aquila Trento: Pianigiani è andato ad abbracciare Buscaglia e comunque a complimentarsi, mentre per Trento è stato il momento delle lacrime, con i tifosi increduli, ma comunque sportivi nell'applaudire gli ospiti.