Altri Sport Fabian Cancellara, l'addio in Belgio davanti a 6.000 tifosi

Oltre seimila persone sono accorse nel velodromo di Gand (Belgio) per celebrare l'addio al ciclismo di Fabian Cancellara, il corridore svizzero che ha segnato un'epoca nel mondo del ciclismo, vincendo tutte le più importanti corse in linea e a cronometro. "Ho scelto il Belgio - ha detto - perché in questa terra ho vissuto momenti molto intensi della mia carriera, sia in positivo che in negativo". Cancellara ha confessato che l'oro olimpico vinto a Rio nella prova a cronometro lo ha sorpreso, "perché fino la sera prima ero pieno di dubbi, di grandi incertezze".