Altri Sport Europei Pallanuoto, gol fantasma in Spagna-Italia: azzurri penalizzati

Mai visto nella pallanuoto, non a livelli così alti: un gol di Figlioli a 8 secondi dalla fine di Spagna-Italia, semifinale degli Europei, non è stato convalidato dall'arbitro che non ha visto la palla oltrepassare la linea (virtuale) della porta dopo il tocco maldestro del portiere. Un vero e proprio gol fantasma che ha impedito agli azzurri di pareggiare e ha permesso ai padroni di casa di vincere 8-7 guadagnando la finale. Sui social la rabbia degli italiani e l'inevitabile riferimento al gol di Muntari.