Altri Sport Dall'addio di Kobe al trionfo di Murray: un anno di sport

Il 2016 è ormai materiale per gli archivi, ma le emozioni che ci lascia in eredità resteranno vive nella memoria di tutti gli appassionati di sport. Riviviamolo insieme attraverso 33 immagini iconiche, dei momenti che l’hanno maggiormente segnato: dall’addio di Kobe Bryant al trionfo di Andy Murray, passando per le emozioni di Rio 2016. Dal canto del cigno di Michael Phelps ai brividi su due ruote con Marc Marquez, dall’ultimo fatale giro di Luis Salom al ritiro di Rosberg: nel mezzo, l’impresa dell’Italrugby e tanto, tanto altro.