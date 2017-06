Altri Sport Cristiano Ronaldo batte ancora Messi, è lui lo sportivo più pagato

Come ogni anno, Forbes ha pubblicato la lista degli sportivi più pagati del 2017. Al primo posto si conferma Cristiano Ronaldo (primo anche nel 2016), che nel 2017 ha guadagnato 83 milioni di euro. Dietro di lui The King LeBron James fermo a 77 milioni, sul terzo gradino del podio Leo Messi, che nel 2017 ha guadagnato 71 milioni. Prima di Cristiano Ronaldo al primo posto per 15 anni si sono alternati il golfista Tiger Woods (che quest’anno è 17esimo) e il pugile Floyd Mayweather (ritirato). I 100 atleti più pagati degli ultimi 12 mesi hanno guadagnato in tutto circa 3 miliardi di euro, tra loro c’è soltanto una donna, la tennista statunitense Serena Williams (51esimo posto), nei primi 25 i calciatori oltre a Messi e CR7 sono Neymar e Bale, Vettel fuori dalla top ten, Hamilton lo precede di 4 posizioni.