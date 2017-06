Altri Sport Coppa Davis, tira la pallina all'arbitro e gli fa un occhio nero: squalificato

Il tennista canadese Denis Shapovalov è stato squalificato per aver colpito un giudice di sedia durante Canada-Gran Bretagna di Coppa Davis. In svantaggio per 6-3, 6-4, 2-1 contro il britannico Edmund, il 17enne di origini russe in un gesto di stizza ha tirato una pallata in tribuna finendo per colpire Arnaud Gabas. Nessun danno serio per lui a parte un occhio pesto ma il giudice arbitro Brian Early ha stabilito l'immediata squalifica di Shapovalov per condotta antisportiva nonostante le scuse di Shapovalov. La Gran Bretagna ha così vinto 3-2.