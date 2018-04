Altri Sport Color Run 2018 a Genova, Riccione, Lignano e Milano

È stata presentata The Color Run 2018, la nuova edizione della fun race organizzata per il sesto anno in Italia da RCS Sport. Saranno quattro gli appuntamenti del calendario per tutti gli appassionati della “5km più allegra del Pianeta”: si parte il 9 giugno da Genova, fra le città veterane della manifestazione (e dove l’Organizzazione ritorna dopo due anni nella splendida area del Porto Antico), seguiranno le due tappe in riva al mare in versione sunset, il 14 luglio a Riccione e il 28 a Lignano Sabbiadoro e chiusura il 15 settembre a Milano. Il gran finale si svolgerà per il secondo anno consecutivo al Parco Experience che ha visto correre nell’ultima edizione più di 12mila color runner. Nel 2017 The Color Run ha riscosso un grande successo coinvolgendo oltre 53.000 iscritti nelle 6 tappe disputate, con una interessante partecipazione di pubblico femminile visto che le donne hanno raggiunto una quota del 64% e con un target molto giovane visto che il 63% era compreso fra i 14 e i 34 anni.