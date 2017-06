Altri Sport Ciclismo, Offredo aggredito con taglierini e mazze da baseball in allenamento

Paura per Yoann Offredo. Il ciclista francese della Wanty Gobert Group è stato aggredito e picchiato mentre si stava allenando insieme a due amici e ha raccontato la brutta disavventura sul suo profilo Facebook: "Ho iniziato la pedalare all'età di 12 anni con tutta la leggerezza di un ragazzino. E non pensavo certo che quella passione sarebbe diventata un mestiere. Non credevo che avrei incontrato persone magiche, alcune delle quali se ne sono andate troppo presto. Ero lontano dall'immaginare che questo mestiere sarebbe stato così pericoloso. Ero lontano anche dall'immaginare che la mia professione avrebbe potuto portarmi a rischiare la vita. Oggi sono stato vittima di un'aggressione, con taglierini e mazze da baseball, mentre mi allenavo con due amici. Risultato: naso rotto, una costola in uno stato penoso e lividi su tutto il corpo, ma al di là delle lesioni fisiche, sono soprattutto scioccato. Non sono arrabbiato, sono solo triste di pensare che non voglio che i miei figli pratichino il ciclismo, lo sport che io da sempre amo: è troppo pericoloso. Esci la mattina per l'allenamento e non sai se tornerai a casa. Sono solo triste di constatare che nel Paese dei diritti dell'uomo, i diritti dei ciclisti siano ignorati".