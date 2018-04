Altri Sport Ciclismo, anche il Tour de France vuole "licenziare" le Miss

Dopo le vetture della Formula Uno, le Miss rischiano di scendere anche dalle biciclette del Tour de France che partirà da Noirmoutier-en-l’Ile il prossimo 7 luglio. Stando a quanto riporta il Times, infatti, l’A.S.O. (la società organizzatrice) starebbe pensando di dire addio all’antica tradizione delle ragazze vestite coi colori di uno sponsor a fianco dei vincitori delle varie tappe, ricompensati con un mazzo di fiori e il classico bacio sulla guancia. "Il Tour de France è consapevole della sensibilità dell’argomento relativo all’immagine femminile", ha detto un portavoce dell’A.S.O. precisando che una decisione definitiva "non è stata ancora presa". Stando alla versione francese dell’HuffPost, però, l’organizzazione del Tour si sarebbe già pronunciata sulla questione e si attenderebbe solo l’ufficialità del "licenziamento" delle Miss, cosa che peraltro hanno già fatto altri grandi giri come il Tour Down Under in Australia, il Giro delle Fiandre e la Vuelta di Spagna.