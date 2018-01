Altri Sport Caroline Buchanan, foto shock dopo l'incidente

Sono immagini davvero impressionanti quelle postate su Instagram da Caroline Buchanan. La 27enne australiana, campionessa olimpica e mondiale di BMX, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con importanti conseguenze, ma nonostante questo ha provato a tranquillizzare i suoi fan: "Non direi che il 2017 è finito come avevo pensato - ha scritto - sono stati due giorni molto duri, ma ora le cose stanno evolvendo positivamente e nella giusta direzione. Gli infortuni sono: naso rotto, sterno rotto e un polmone collassato. Vi terrò informati, buon anno a tutti!".