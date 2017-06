Altri Sport Carolina Kostner, i 30 anni della campionessa ritrovata

Non è mai carino ricordare l'età di una donna, ma i 30 anni di Carolina Kostner hanno uno significato particolare: la farfalla del ghiaccio è appena rientrata alla grande in gara dopo la squalifica (per aver taciuto sul doping dell'allora fidanzato Schwazer) e i tre anni di stop. Otto campionati italiani, 5 campionati europei, un mondiale e un bronzo olimpico, cadute e risalite: il palmares dalla bolzanina è già ricco ma ora che è tornata a pattinare per passione nessun altro traguardo le è precluso. "Il segreto è sorridere" ha scritto recentemente Carolina su Twitter.