Boxe, Pacquiao ai soldati anti-Isis: "Combatterò con voi"

Manny Pacquiao è lo sportivo più acclamato del suo Paese e ha fatto visita alle truppe che stanno combattendo l’Isis nel Sud delle Filippine. Il 38enne pugile, il solo capace di conquistare una corona iridata in 8 diverse categorie di peso, è nato da una famiglia povera ed è diventato milionario grazie al suo talento nella boxe fino ad essere anche eletto senatore. Nei giorni scorsi ha così fatto visita ai militari impegnati da due mesi a Marawi City contro l’Isis. “I veri eroi siete voi - ha detto -, non Manny Pacquiao. Io sono solo un pugile, mentre voi date le vostre vite per il nostro paese. Spero di poter tornare un giorno e salutarvi quando il lavoro sarà finito. E se non sarà finito quando tornerò, allora verrò con voi lì fuori in battaglia”.