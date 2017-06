Altri Sport Boxe, il mondo celebra Muhammad Ali: oggi avrebbe compiuto 75 anni

75 anni fa, il 17 gennaio del 1942, nasceva Cassius Clay. A più di sei mesi dalla morte, il mondo intero celebra la grandezza di Muhammad Ali, l'uomo che ha scritto la storia della boxe. Sul ring ''si muoveva come una farfalla e pungeva come un'ape'' (una delle sue tante fortunate autodefinizioni), ma ciò che lo rende indimenticabile e universalmente amato sono le battaglie che ha condotto da uomo: ha attraversato decenni, leader e religioni ma è sempre rimasto se stesso, ovvero l'autentica stella cometa nel firmamento della storia dello sport. 3 volte campione del mondo dei massimi, nel 2001 è stato eletto atleta del secolo. All'apice della carriera è stato l'uomo più famoso del pianeta, capace di oscurare i Beatles, Re e capi di Stato e tanti altri leader religiosi, divi e personalità che - come fecero fra gli altri Elvis Presley, Fidel Castro, Frank Sinatra e più di recente Nelson Mandela, Sylvester Stallone e Michael Jordan - quando lo incontrarono per prima cosa gli chiesero l'autografo.