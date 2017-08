Altri Sport Bolt crac: la fine più triste!

Triste epilogo della carriera per Usain Bolt: dopo il bronzo nei 100 metri nella sua ultima gara individuale, nella 4x100 gli va anche peggio perché nel tentativo di rimontare Gran Bretagna e Stati Uniti (rispettivamente oro e argento) si fa male e si ritira non riuscendo a regalare alla Giamaica una medaglia. Poco prima, nella sua Londra, anche Mo Farah era stato sconfitto per la prima volta dopo 5 anni nella finale dei 5.000 in una grande competizione internazionale, dopo 4 doppiette consecutive (5.000-10.000) tra Mondiali e Olimpiadi.