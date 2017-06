Altri Sport Blessing Okagbare perde la parrucca in volo (e viene conteggiata)

Imbarazzo prima, sfortuna poi: questo deve aver provato e pensato Blessing Okagbare che, durante la Diamond League a Oslo, ha avuto un "incidente" nel salto in lungo. L'atleta nigeriana, durante l'atterraggio, ha infatti perso la parrucca: nella misura del salto conta la parte del corpo che atterrà più indietro, in questo caso proprio la parrucca... Alla fine il salto è stato di 6.21 metri, settima in classifica.