Altri Sport Bebe Vio alla Casa Bianca con Renzi

Grande esperienza per Beatrice "Bebe" Vio in America. La campionessa paralimpica di scherma ha preso parte alla cena alla Casa Bianca tra Barack Obama e il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La Vio è stata scelta come eccellenza femminile italiana insieme alla sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, la direttrice del Cern, Fabiola Giannotti e la curatrice del dipartimento di architettura e design del Moma, Paola Antonelli. All'evento presenti anche Roberto Benigni e Paolo Sorrentino. L'atleta, prima della cena, ha scritto sul suo profilo Twitter: "Ho stretto la mano al Presidente Obama e vi giuro che per la prima volta non sapevo cosa dire e non ho avuto neanche il coraggio di chiedere un selfie... io che rimango senza parole, mai successo!". Anche se poi, a fine evento, lo scatto è arrivato: "Piccolo sgarro al protocollo!" ha esultato la Vio.