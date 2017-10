Altri Sport Basket, c'è anche Gentile nella prima Italia di Sacchetti

Il ct Meo Sacchetti ha diramato le prime convocazioni da quando siede sulla panchina della Nazionale in vista delle gare della Nazionale italiana di basket contro Romania e Croazia. I due match, validi per le qualificazioni al Mondiale di Cina 2019, si disputeranno a Torino il 24 novembre e a Zagabria il 26. Nella lista dei 24 scelti dal coach, che resteranno poi 12, torna ad esserci Alessandro Gentile. Non ci sono Belinelli e Gallinari, presenti invece Datome, Hackett e Melli. Gli unici rappresentanti della corazzata EA7 sono Cinciarini, Fontecchio e Abass, chance anche per il figlio del coach, Brian Sacchetti.