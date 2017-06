Altri Sport Baci, cuori, striscioni, proposte di nozze: buon San Valentino!

E' il giorno di San valentino e ci sentiamo tutti un po' più romantici, così abbiamo pensato di fare un salto indietro nel tempo per rivivere alcuni dei momenti più emozionanti degli ultimi anni di sport. Le dediche di Totti, Icardi e Balotelli per le rispettive fidanzate, il bacio di Casillas dopo la vittoria del Mondiale e quello di Tom Brady dopo il Super Bowl, la dichiarazione d'amore di Batistusta per Irina, i cuori disegnati cone le dita da Pato, Bale, Di Maria e tanti altri, Boateng che mima le iniziali di Melissa Satta, ma anche proposte di matrimonio. Lapadula ai tempi del Teramo per festeggiare la promozione in B, la coppia di tuffatori cinesi alle ultime Olimpiadi, Morata in un teatro, ma anche tifosi che espongono striscioni, Belen sulla moto di Iannone, Shakira e Pique e tanti altri momenti. Guarda la gallery, li ricordi tutti?