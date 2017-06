Altri Sport Aveva un arsenale in macchina, arrestato l'ex Nba Telfair

L'ex Nba Sebastian Telfair è stato arrstato a Brooklyn dopo che la polizia gli ha trovato in macchina un vero e proprio arsenale da guerra. Telfair era con un amico e aveva parcheggiato in sosta vietata, quando è ripartito non ha acceso le luci e la polizia lo ha fermato trovandogli in macchina diverse armi semiautomatiche, un mare di munizioni, un giubbotto antiproiettile e, come se non bastasse, due bustine di marijuana. Telfair, un passato tra Portland, Boston, Phoenix e Minnesota prima di chiudere la carriera in Cina, è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 75mila dollari e sarà processato il prossimo 18 giugno.