Australian Open, Nadal costretto al ritiro: Cilic vola in semifinale

Stop a sorpresa per Rafael Nadal agli Open d'Australia. Si ferma nei quarti di finale la corsa dello spagnolo numero 1 del mondo, costretto al ritiro, per un problema alla gamba destra all'inizio del quinto set del match che lo vedeva opposto a Marin Cilic, n.6 del seeding. Al momento dell'interruzione il punteggio era di 3-6 6-3 6-7 5-2 2-0 in favore del croato che ora in semifinale incontrerà il britannico Kyle Edmund, autore dell'eliminazione del bulgaro Grigor Dimitrov.