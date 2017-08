Altri Sport Atletica, la Spanovic perde l'oro per colpa della pettorina

Ai mondiali di atletica a Londra, niente oro nel salto in lungo per Ivana Spanovic. La serba, che aveva chiusa quarta con la misura di 6.96, aveva fatto ricorso perché le immagini avevano dimostrato che i giudici avevano misurato dal segno lasciato dalla pettorina sulla sabbia e non dall'atterraggio effettivo. Niente da fare, il regolamento dice che la pettorina fa parte del "patrimonio" dell'atleta e conta come una parte del corpo: la Spanovic avrebbe potuto saltare oltre i 7.02 della Reese che ha vinto l'oro ma è stata tradita dal pezzo di stoffa che si è staccato dalla maglietta.