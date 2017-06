Altri Sport Atletica: ballerine e smoking, che show al docufilm di Bolt

Usain Bolt, l'uomo più veloce del Pianeta, si racconta in un documentario, "I am Bolt", in uscita in tutto il mondo. Dietro le sue tante vittorie, ci sono soprattutto allenamenti massacranti e questo è il filo conduttore del docufilm realizzato dallo stesso giamaicano, a pochi mesi dal suo annunciato ritiro.