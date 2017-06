Altri Sport All Star Game, vince l'Ovest con Davis da record

Ancora più show, sempre meno confronto: a New Orleans l'All Star Game 2017 va a Ovest, che batte 192-182 (punteggio più alto di sempre) l'Est. Ritmi blandi, il pubblico che grida "difesa" ma i giocatori pensano più che altro ad attaccare, anche per questo escono i 52 punti dell'idolo di casa Davis che vince l'Mvp e batte il record di 42 di Chamberlain datato 1962. Quarantuno i punti di Westbrook, tripla doppia per Durant (21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e 21 punti per Curry. Si ferma a quota 23 LeBron che però tocca quota 300 complessivi tra tutti gli All Star Game, primo nella storia.