"Tyson, ti rimangerai ciò che hai detto! E io mangerò aragosta"

"McGragor rischia di farsi ammazzare" aveva detto qualche giorno fa Mike Tyson commentando il possibile esito del match di boxe contro Floyd Mayweather del prossimo 26 agosto e la risposta del campione di arti marziali miste, da sempre un tipo sopra le righe, non si è fatta attendere: "Ti rimangerai ciò che hai detto per il resto dei tuoi giorni - ha scritto la star dell'ottagono su instagram - mentre io mangerò aragosta per il resto dei miei". Come prevedibile, la sparata dell'irlandese ha scatenato la furibonda reazione dei fan di Mayweather ("Andrai giù alla prima ripresa", si legge in uno dei commenti più soft). Tra circa un mese, a Las Vegas, sarà il ring a dare chi aveva ragione.